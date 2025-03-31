Malatya\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MALATYA