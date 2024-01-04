Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Bostanbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 DJ 793 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.K. yönetimindeki 44 PA 592 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA