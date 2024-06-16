Malatya'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya\'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralıların olay esnasında yoldan geçerken vurulduğu belirtildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.06.2024 16:24
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Malatya'da aralarında husumet bulunan 2 grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişinin olay esnasında yoldan geçerken vurulduğu öğrenildi

Olay öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.Ö., F.A., H.P., A.U., S.Ö., B.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar arasında çıkan kavga karşılıklı silahların ateşlenmesi ile devam etti. Yaşanan olayda Y.A. ile olay yerinden geçen A.M.K. ve M.A.D. açılan ateş sonucu tüfek saçmalarının isabet etmesi ile yaralandı.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olaya karışan tüm şüpheliler kısa sürede silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karşılıklı silahların çekildiğini kavga sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışması yaparken kavga ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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