Kocasını bıçaklayarak öldürdü

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Malatya'da bir kadın tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçakladı. Olayda ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak'ta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında iddiaya göre ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek'i bıçakla sırtından yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay Şimşek hayatını kaybetti. Tolunay Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.