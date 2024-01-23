 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, A.D. idaresindeki kamyonet ile T.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada A.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Malatya\'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
23.01.2024 - 16:59,
Abone Ol

Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 06 CJS 124 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada T.A. yönetimindeki 34 DFM 658 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada A.D. yaralandı.

İhbar üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Malatya, Malatya, Hastane, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement