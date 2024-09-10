Malatya'da Kayıp Kediye 15 Bin TL Ödül - Son Dakika
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Malatya'da Kayıp Kediye 15 Bin TL Ödül

Malatya\'da Kayıp Kediye 15 Bin TL Ödül

Malatya'da yaşayan bir vatandaş, kaybolan kedisini bulana 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu. Kedinin adı Yumoş olan ve Yeşilyurt ilçesinde kaybolan kedi için sahibi Caner Sarıgül, sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

10.09.2024 16:13
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Malatya'da yaşayan bir vatandaş, kaybolan kedisini bulana 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Yeşilyurt ilçesinde ikamet Caner Sarıgül'ün bir süre önce "Yumoş" adını verdiği kedisi kayıp oldu. Yumoş'u bulmak için günlerdir yoğun bir çaba sarf eden Caner Sarıgül sonuç alamayınca bu sefer kayıp kedisini buluna 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Yumoş'un Tecde Mahallesi, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü mevkiinde kayıp ettiklerini ifade eden Caner Sarıgül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kayıp kedisini bulunan 15 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Kedisi Yumoş ile duygusal bir bağ kurduklarını aktaran Sarıgül, Yumoş'a yeniden kavuşmak için sabırsızlandığını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kayıp Kediye 15 Bin TL Ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kayıp Kediye 15 Bin TL Ödül - Son Dakika
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