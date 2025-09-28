Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu
28.09.2025 19:21
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu
Malatya'da düğününe günler kala kaybolan 34 yaşındaki Abdullah Berk Karadağ, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Malatya'da düğününe sayılı günler kala kaybolan 34 yaşındaki şahıs, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüzgar Sokak'ta boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

4 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünden silahla vurulan kişinin yaklaşık 4 gündür kayıp olan Abdullah Berk Karadağ (34) olduğu belirlendi. Karadağ'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde bir tabanca ile 2 adet boş kovan bulundu.

Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

GÜNLER SONRA EVLENECEKMİŞ

Abdullah Berk Karadağ'a ait aracın ise 25 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Karadağ'ın birkaç gün sonra evleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu - Son Dakika

