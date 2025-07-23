Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç refüje çarparak ters döndü. Kazadaı sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Beylerderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden 35 DC 2623 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Kaza: Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu - Son Dakika
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