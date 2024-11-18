Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Malatya\'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi.

18.11.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi.

Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Tatari mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında kalarak olay yerinde şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Beykoz için düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Erman Kiraz, 7. Ana jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, askeri erkan, emniyet yetkilileri ile şehidin yakınları katıldı.

Aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende polis memuru Beykoz'un özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin acısının yüreklere sığmadığını kaydederek, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken Çankal, polis memuru Lütfü Beykoz'un makamların en yükseği şehitlik makamına eriştiğini ifade ederek, şehidi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Daha sonra okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla birlikte şehit polis memuru Beykoz'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Akçadağ ilçesine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğanşehir, Güvenlik, 3-sayfa, malatya, Beykoz, Tören, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:44:23. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.