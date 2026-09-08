Malatya\'da Koçlar Apartmanı davasında mimar, Sağlam raporu verilen blok yıkıldı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 13 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına neden olan Koçlar Apartmanı davasında savunma yapan mimar S.Y., aynı sitede bulunan 3 bloktan Elazığ depremi sonrası sağlam raporu verilen bloğun 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını, orta hasarlı raporu verilen 2 bloğun ise ayakta kaldığını belirterek, olayda kurumsal denetim sorunu bulunduğunu savundu.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Koçlar Apartmanı davasının son duruşmasına sanık ve mağdur avukatlarının yanı sıra sanıklar B.A., S.Y. ve H.D. ile avukatları katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan Koçlar Apartmanı yıkıldı. Binanın enkazında 13 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Bilirkişi raporunda dikkat çeken tespitler

Mahkemeye sunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü heyetinin Mart 2026 tarihli ek bilirkişi raporunda, yapının betonarme uygulamasında etriye kanca ve aralıklarında proje ve yönetmeliklere aykırılıklar bulunduğu belirtildi. Raporda bazı bölgelerde etriye aralıklarının 30 santimetreye ulaştığı, agreganın 70 milimetreye kadar çıktığı, beton numunelerinde düşük dayanım değerleri bulunduğu ve bazı kolonların donatı alanları ile bazı kirişlerin kesit ve donatı açısından yetersiz kaldığı kaydedildi.

Raporda statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit ile teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefi asli kusurlu; belediyenin ilgili biriminde yapı ruhsatlarında tadilatlı projenin kontrolünden sorumlu kişiler ile varsa belediye yapı kontrol birimi ise tali kusurlu olarak sınıflandırıldı.

Sanıklardan savunma

Duruşmada savunma yapan B.A., dönemin İnşaat Mühendisleri Odası'nda vize işlemlerini yaptığını belirterek, "Biz yapılan projeyi değil, inşaat mühendisinin şartlarını inceliyorduk" dedi.

Statik proje müellifi H.D. ise binanın yıkılmasında yer altı suyunun etkili olduğunu savunarak, binaya projeye aykırı şekilde sonradan asma kat eklendiğini ve bunun yıkımda önemli bir etken olduğunu söyledi.

"Sağlam denilen bina yıkıldı"

Mimar S.Y. ise 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu, buna ilişkin görselleri mahkemeye sunduğunu belirtti. Koçlar Sitesi'nde 3 bloğun mimari projesini çizdiğini ifade eden S.Y., Elazığ depremi sonrasında bloklardan birine sağlam, diğer 2 bloğa ise orta hasarlı raporu verildiğini söyledi.

S.Y., sağlam raporu verilen bloğun 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını, orta hasarlı raporu verilen 2 bloğun ise 6 Şubat depremlerinde ayakta kaldığını ve daha sonra yıkıldığını belirterek, "Ortada kurumsal bir denetim sorunu var" ifadelerini kullandı. S.Y., "Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü yıkılan binada Elazığ depremi sonrasında oluşan çatlakları gündemine alıp güçlendirme yaptırsaydı bu bina yıkılmazdı. Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nün 24 Ocak Elazığ depreminden sonra sağlam dediği bina yıkıldı, aynı sitedeki 24 Ocak Elazığ depremi sonrasında orta hasarlı dediği 2 blok ise 6 Şubat depremlerinden sonra yıktırıldı" dedi.

Davada müteahhit H.K., mimar S.Y., statik proje müellifi H.D., dönemin İnşaat Mühendisleri Odası'nda vize ve onay işlemlerini yapan B.A. ve F.T. ile dönemin Malatya Belediyesi personelleri A.Ö., M.H.B. ve M.B., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Aralık 2026 tarihine erteledi.