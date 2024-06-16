Malatya'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Kendilerini Kesince Hastanelere Akın Etti - Son Dakika
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Malatya'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Kendilerini Kesince Hastanelere Akın Etti

Kurban Bayramı'nın 1. gününde Malatya'da kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini keserek yaralandı. Bacağından, kolundan, ayağından ve parmağından yaralanan acemi kasaplar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ayrıca, kurban tepmesi sonucu yaralanan vatandaşlar da hastanelere başvurarak tedavi edildi.

16.06.2024 12:02
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Malatya'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu acil servislerde aldı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Malatya'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Bazı vatandaşlar da kurban tepmesi sonucu yaralanırken kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Kendilerini Kesince Hastanelere Akın Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Kendilerini Kesince Hastanelere Akın Etti - Son Dakika
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