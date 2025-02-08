Malatya'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı
MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrilerek yan yattı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, 17.15 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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