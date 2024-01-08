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Malatya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, orta refüje çıkarak çarptığı ağacı yerinden söktü. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
08.01.2024 - 12:23,
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Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs orta refüje çıkarak çarptığı ağacı yerinden sökerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 34 BHY 681 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden 44 AAZ 984 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle orta refüje savrulan minibüs çarptığı ağacı yerinden sökerken, 4 aracın daha karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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