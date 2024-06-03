Malatya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya\'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.06.2024 15:14
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyreden Orhan Şengönül idaresindeki 44 AGE 791 plakalı motosiklet, Güzel köy mevkii Çelikhan yol kavşağında Abuzer Çakır idaresindeki 44 AS 588 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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