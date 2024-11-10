Malatya'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Otomobil ile çarpışan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da, otomobil ile çarpışan motosiklet yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19. 45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Alparslan Türkeş bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 AEK 715 plakalı motosiklet ile 44 AEM 443 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.