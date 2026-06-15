Plastik boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bahçedeki plastik boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi 2. Cadde üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçedeki plastik borunun içerisine giren yavru kedi, bir süre sonra sıkışarak bulunduğu yerden çıkamadı. Kedinin sesini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saatlik titiz bir çalışmayla plastik boruyu kontrollü şekilde keserek yavruyu kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - MALATYA