Malatya'da Polis, Dolandırıcılara Engel Oldu

3.Sayfa

Malatya'da, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaştan toplamda 715 bin lirasını isteyen dolandırıcıları hedefine ulaşmasını son anda araya giren polis önledi.

Edinilen bilgilere göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "İsminiz terör olaylarına karıştı" yalanıyla yaşlı bir vatandaştan para istedi. Bunun üzerine panikleyen şahıs 715 bin TL'yi dolandırıcılara göndermek isterken aile bireylerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 715 bin TL'yi dolandırıcılara göndermek isteyen şahsa ekipler müdahale ederek dolandırılmasını engelledi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MALATYA