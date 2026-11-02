Malatya\'da savrulan motosiklet park halindeki otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B. yönetimindeki 44 AFT 637 plakalı otomobil ile A.E.T. yönetimindeki 44 AIY 107 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet, park halindeki 44 AHT 747 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.