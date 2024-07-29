Malatya'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Malatya\'da silahlı kavga: 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Y. ve M.K. yaralanırken, S.Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 17:43
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Malatya'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, 12.00'da, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizhan caddesi üzerine karşılaşan husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla açılan ateş sonucu S.Y. ile M.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki farklı hastanelere kaldırıldığı olayda, A.D. ile M.M.Y. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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