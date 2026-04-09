Malatya\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dedem Sokak üzerinde D.G. ile M.C.Ö. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda D.G. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu M.C.Ö. sağ bacağında yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet dolu kartuş bulurken, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA