Malatya'da Şüpheli Araçta El Bombaları Ele Geçirildi

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Malatya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 2 adet el bombası ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Malatya- Sivas karayolu 1. kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 2 adet el bombası ele geçirildi. Araç sürücüsü H.M.A. gözaltına alınırken olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesi sonrası el bombaları muhafaza altına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MALATYA