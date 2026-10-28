Malatya\'da tırın yarı römorku karşı şeritte minibüse çarptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde, D850-10 karayolunun 69+500'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M. A.Ç. (22) yönetimindeki 49 ABR 065 plakalı tır ve buna bağlı 49 ABC 031 plakalı yarı römork, Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yarı römorkun sol yan kısmı, Adıyaman istikametine giden Mehmet T. A. yönetimindeki 23 FS 937 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki M.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.