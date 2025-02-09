Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Barguzu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir eden D.A. idaresindeki 02 ABG 293 plakalı otomobil ile T.G. yönetimindeki 23 AFJ 194 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada D.A. yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık sevk ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA