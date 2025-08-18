Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İkizce Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden gelen G.S. (35) idaresindeki 44 AHE 419 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen H.A. (66) yönetimindeki 35 ATZ 936 plakalı çekiciye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet, refüjdeki tabelaya çarparak devrildi. Savrulan motosiklet, aynı istikamette ilerleyen E.M.A. (31) idaresindeki 44 B 0282 plakalı MOTAŞ aracına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.S. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA