Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Motosiklet Sürücüsü Kaçtı

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan motosiklet ile 44 AFT 241 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA