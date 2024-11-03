Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Yaygın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre bölgede seyir halinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonla, 34 TT 123 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ile jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA