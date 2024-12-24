Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da hafif ticari araç, otomobille çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Olay incelemeye alındı.

24.12.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da alt geçitte otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 06 BRR 537 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde seyreden 44 ABB 485 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç devrilerek yan yatarken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Otomobil, Malatya, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:08:58. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.