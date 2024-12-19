Malatya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Malatya\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Doğanşehir'de hafif ticari araç ve traktör çarpıştı, bir kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

19.12.2024 14:39
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Seyfi Uçar'ın kullandığı 02 ACF 867 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir yol kavşağında Erdoğan Öztürk yönetimindeki 44 AF 004 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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