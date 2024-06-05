Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Malatya'da, iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 12.20 sıralarında, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş caddesi üzerinde seyir halinde olan A.Ş.A idaresindeki 61 LG 162 plaka otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 44 T 0977 plakalı araç çarpıştı. Kazada A.Ş.A ., Z.Ö. ile M.S.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA