Malatya\'da Trafik Polisine Tır Çarptı

3.Sayfa

Mike Tyson\'u mağlup eden Jake Paul\'un maçtan önceki videosu olay oldu

Malatya'da kazaya müdahale eden 2 polis tırın altında kaldı

MALATYA - Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tır çarptı. Feci kazada saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarmak için tüm ekipler seferber oldu.

Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor