Malatya'da yangının vurduğu esnaf geriye kalan sağlam mallarını kurtarmaya çalışıyor - Son Dakika
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Malatya'da yangının vurduğu esnaf geriye kalan sağlam mallarını kurtarmaya çalışıyor

Malatya'da hırdavat ürünlerinin satışının yapıldığı konteyner çarşıda çıkan yangın sonrası iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf yangından geriye kalan mallarını kurtarmaya çalışıyor. Yangın gece yarısı kontrol altına alınarak söndürülürken, bölge esnafı zararlarının büyük olduğunu belirtiyor.

09.07.2024 15:25
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Malatya'da yangının vurduğu esnaf geriye kalan sağlam mallarını kurtarmaya çalışıyor

MALATYA - Malatya'da hırdavat ürünlerinin satışının yapıldığı konteyner çarşıda çıkan yangın sonrası iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf yangından geriye kalan mallarını kurtarmaya çalışıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bölgede faaliyet gösteren hırdavatçı dükkanında iddiaya göre yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Konteynerler içerisinde bulunan yanıcı maddelerinde tutuşması ile biranda alev topuna dönmesi sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile gökyüzü alevlere teslim oldu. Polis ekiplerinin TOMA'larla destek verdiği yangın gece yarısı kontrol altına alınarak söndürülürken çok sayıda işyeri kullanılmaz hale geldi.

Günün ilk ışıkları ile işyerlerindeki geriye kalan sağlam ürünleri toparlamaya çalışan bölge esnafı zararlarının büyük olduğunu belirterek, üzgün olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Malatya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yangının vurduğu esnaf geriye kalan sağlam mallarını kurtarmaya çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yangının vurduğu esnaf geriye kalan sağlam mallarını kurtarmaya çalışıyor - Son Dakika
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