Malatya'da yem yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Malatya'da yem yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Malatya\'da yem yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yem yüklü bir tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine kapanırken sürücü yara almadan kurtuldu. Tırın devrilmesi nedeniyle Malatya-Adıyaman Karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri tarafından yol hayvan yemlerinin kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

02.05.2024 10:08
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yem yüklü bir tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine kapanırken olayda sürücü yara almadan kurtuldu.

Adıyaman'dan Malatya istikametine doğru seyir halinde olan 44 ABF 263 plakalı yem yüklü bir tır Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yara almadan kurtulurken, Malatya-Adıyaman Karayolu kaza nedeniyle trafik tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri tarafından yol hayvan yemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yem yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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