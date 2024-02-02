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Malatya'da Yeni Araçla Trafiğe Çıkan Tır Sürücüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Malatya'da Yeni Araçla Trafiğe Çıkan Tır Sürücüsü Kaza Yaptı

Malatya\'da Yeni Araçla Trafiğe Çıkan Tır Sürücüsü Kaza Yaptı

Malatya'da yeni aldığı araçla trafiğe çıkan bir tır sürücüsü, ilk gününde kaza yaptı. Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ise acısını unutup aracının derdine düştü. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.02.2024 18:26
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Malatya'da yeni aldığı araçla trafiğe çıkan tır sürücüsü, ilk gününde kaza yaptı. Tır ile çarpılan otomobilin sürücüsü ise acısını unutup aracının derdine düştü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu istasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan C.D. idaresindeki 02 AEF 895 plakalı Mercedes marka tır, kavşakta aniden önüne çıkan M.S.T. (68) yönetimindeki 44 KH 361 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T. (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan tır sürücüsü yeni alınan aracın trafikteki ilk günü olduğunu belirtirken, sağlık ekiplerince ambulansa alınmaya çalışılan yaralı otomobil sürücüsü acısını unutup aracının derdine düştü. Aracının ne olacağını sorarak ambulansa binmek istemeyen yaralı sürücü ekiplerin otomobilin çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılacağını belirtmesiyle diğer yaralı S.K. ile birlikte ambulansa alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da Yeni Araçla Trafiğe Çıkan Tır Sürücüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
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