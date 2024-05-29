Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Tutuklama

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Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 462 adet uyuşturucu hap ve 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 zanlı tutuklandı.

29.05.2024 15:51
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Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

MALATYA - Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamet ile araçta arama yapan ekipler 462 adet uyuşturucu hap, 90.94 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya\'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Tutuklama
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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