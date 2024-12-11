Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Malatya\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Malatya'da alt geçitte 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

11.12.2024 14:53
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Malatya'da alt geçitte meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 3 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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