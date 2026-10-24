Malatya Darende'de otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya Darende'de otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi ağır yaralandı

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Malatya Darende\'de otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi ağır yaralandı
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Malatya Darende\'de otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi ağır yaralandı
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Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 karayolu üzerindeki kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosikletteki 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken vatandaşlar sinyalizasyon bulunmayan kavşakta önlem alınmasını istedi.

Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Darende D-300 karayolu Somuncubaba Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 44 AFB 180 plakalı motosiklet, kavşakta 23 ABA 580 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı kavşakta sinyalizasyon sistemi bulunmaması nedeniyle sık sık kaza yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiMotosiklet3. SayfaDarendeMalatyaGüncelSon Dakika

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