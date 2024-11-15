Malatya Depremi Gaziantep'te Hissedildi

Malatya depremi Gaziantep'te de hissedildi
GAZİANTEP - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem merkez üssü ile birlikte Gaziantep'te hissedildi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıkarken kısa bir süre tekrar döndüler.
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