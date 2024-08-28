Malatya Emniyet Müdürlüğü, Siber Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Malatya Emniyet Müdürlüğü, Siber Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Siber Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, artan siber dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırladığı tanıtım videosunu yayınladı. Videoda, polis memurları tarafından dolandırıcılık yöntemleri ve önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

28.08.2024 12:46
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Malatya Emniyet Müdürlüğü hazırladığı tanıtım videosu ile artan siber dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde hazırlanan tanıtım videosunda rol alan polis memurları vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Tanıtım videosunda yer alan bilgilerde "Kendini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtıp kimlik bilgileriniz çalındı, isminiz terör olaylarına karıştı, sosyal medya hesabınız ele geçirildi ve benzeri söylemlerde bulunarak sizlerden para, altın ve benzeri taleplerde bulunan şahıslara kesinlikle itibar etmeyin. Üçüncü şahısların hesabına kapora ve araç ücreti adı altında para yatırmayın. Ayrıca hesabınıza para gelmeden de satış için imza atmayın. Bu tür işlemler için noterlerin, bankaların ödeme sistemlerini kullanın. Sözde icra dosya takibi, uzlaştırmacı avukat, araç ve gayrimenkul sigortası borç yapılandırma ve geri ödeme konulu mesaj ve aramalara itibar etmeyin. İnternette gezinirken ilginizi çekmek için oluşturulan kampanya, indirim kuponu gibi şüpheli olan linkleri tıklamayın ve bildirimleri dikkate almayın. Telefonunuza lisanssız program veya uygulama indirmeyin. Özellikle genç arkadaşları uyarıyoruz. Son zamanlarda artan bir durum olan adınıza kayıtlı banka hesaplarını başkalarına kullandırmayın. Adınıza kayıtlı GSM hattını başkasının kullanımına sunmayın. Hat ve banka hesaplarınızın suçta kullanılmasında sorumlunun siz olduğunuzu unutmayın. Bu gibi olaylarda mağdur olmanız halinde size en yakın emniyet birimine müracaat edin" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan video Malatya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok mecra da yayınlanarak halkın bilinçlenmesi sağlanıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya Emniyet Müdürlüğü, Siber Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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