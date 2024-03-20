Mali Sıkıntıları Olan Kişilere \'Tefecilik\' Yapan Örgüte Operasyon

3.Sayfa

Mali sıkıntıları olan kişilere kendisini banka temsilcisi olarak tanıtarak 'tefecilik' yaptığı öne sürülen örgüte yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Moiz Mitrani adlı şüphelinin mali sıkıntıları olan birden çok mağdura kendisini yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığı, ayrıca kredi sağlayacağı vaadiyle, faiz karşılığında borç para vererek şahıslara senetler imzalattığı tespit edildi. Şüpheli Mitrani'nin 'tefecilik' yapmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bu eylemlere ortak oldukları belirlenen 15 şüpheliye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. - İSTANBUL