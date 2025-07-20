Maltepe\'de 6 Yavru Kedi Öldürüldü

Maltepe'de 6 yavru kedi öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan 6 yavru kedi vahşice öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili konuşan Meryem Siner, "15 senedir burada düzen olarak kedi besliyorum. Sabah akşam burayı kontrol eden bir insanım. Polise bunlardan şüpheleniyorum dedim. Polise bildirmem üzerine polisler bunu sorguya aldılar. Kendisi zaten itiraf etti. Hayvan düşmanı olabilir, zaten o buralarda dolaşırken hep bundan tedirgin olurdum. Çok şükür yakalandı, inşallah cezasını alsın." dedi.

Sakine Akova ise, "Ayyaşlar gece ve gündüz içki tüketiyorlar. Önlem almış olsalardı bu durum olmazdı. Sadece içki içenler değil, uyuşturucu kullananlar da burada. Bizim şikayetimizden sonra şimdi burayı devriyeler geziyor ama yeterli değil. Buraya bir kamera takılması lazım. Aydınlatmanın daha güçlü olması lazım" diye konuştu.

"Olayın takipçisi olacağız"

İstanbul Barosu avukatlarından Nalan Kahraman da, "6 tane yavru kedi vahşi bir şekilde katledildi. Orası kör bir nokta, kameraların olmadığı bir nokta. Trafiğe kapalı bir alan ve madde bağımlılarının gelip takıldığı bir ortam. Kameralar olmadığı için de insanlar çok rahat hareket edebiliyor. Fail zaten yakalanmış. Oraya emniyetin takibinde olacak bir kamera takılıp o bölgenin güven altına alınmasını sağlayacağız. Biz İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak da olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL