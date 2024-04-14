Maltepe'de araç ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmaya çalıştığı araca çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.