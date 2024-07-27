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Maltepe'de araçlara sinyal kesiciyle giren şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Maltepe'de 3 araçtan teknolojik ürün çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şahsın 53 suç kaydı oldu öğrenildi.

Maltepe'de farklı tarihlerde sinyal kesici ile araçların içerisine giren ve teknolojik cihazlar çaldığı belirlenen şüpheli S.C. polis ekipler tarafından yapılan takip sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin sinyal kesici ile giremediği araçların ise camlarını kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet sinyal kesici cihaz bulundu. Şüpheli S.C.'nin ' Otodan hırsızlık', ' Açıktan hırsızlık', 'Resmi Belgede Sahtecilik' gibi suçlardan toplamda 53 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.