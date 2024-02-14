Maltepe'de bulunan bir tekel bayisinin alt katındaki dairede sahte içki üretildiği tespit edilmesi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 127 şişe sahte alkollü içki, 15 litre etil alkol ele geçirildi.
Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde, ve bayinin alt katındaki dairede sahte içki üretildiği bilgisi edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler adrese operasyon düzenleyerek bayide ve alt katındaki dairede arama yaptı.
Yapılan aramalarda 127 adet farklı markalarda şişelere doldurulmuş sahte alkollü içki, 3 adet damacana içerisinde toplamda 15 litre etil alkol, 86 adet şişe içerisinde alkol konsantresi, 70 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bayide görevli olan şüpheli A.K. (54) ise gözaltına alındı.
Şahıs, hakkında yasal işlemler yapılması için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe'de Sahte İçki Operasyonu: 127 Şişe ve 15 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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