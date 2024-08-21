Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradı! Yanında 5 yaşında çocuk da vardı - Son Dakika
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Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradı! Yanında 5 yaşında çocuk da vardı

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Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Motosiklette yanında olan 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı.

21.08.2024 23:40
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İstanbul Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki çocuk ise yaralandı.

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.D. isimli bir kişi, yanındaki Ö.M.A. isimli çocuk ile 34 GFH 002 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yine seyir halindeki başka bir motosikletli kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Maltepe'de silahlı saldırı: 1 kişi ölü, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

MERMİ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli çocuğa isabet etti. M.D. kanlar içinde yere yığılırken, Ö.M.A. ise kalçasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradı! Yanında 5 yaşında çocuk da vardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradı! Yanında 5 yaşında çocuk da vardı - Son Dakika

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