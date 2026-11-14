Maltepe\'de yanan BMW otomobil küle döndü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Maltepe'de seyir halindeyken yanan otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan BMW marka bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü yangını fark etmesiyle otomobili yol kenarına çekerek yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yanan otomobil adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.