Maltepe'de yanan BMW otomobil küle döndü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Maltepe'de yanan BMW otomobil küle döndü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı

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Maltepe\'de yanan BMW otomobil küle döndü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı
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Maltepe\'de yanan BMW otomobil küle döndü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı
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Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde seyir halindeki BMW marka otomobil sabah saatlerinde yanmaya başladı; sürücü otomobili yol kenarına çekip yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve polisin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Maltepe'de seyir halindeyken yanan otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan BMW marka bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü yangını fark etmesiyle otomobili yol kenarına çekerek yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yanan otomobil adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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