Maltepe Metro İstasyonu\'ndaki Kaynak İşlemi Trafiği Tehdit Etti

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Maltepe Metro istasyonundaki üst geçit korkuluklarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince akan trafiğe rağmen kaynak edildiği anlar kameraya yansıdı.

Bayrampaşa'daki Maltepe Metro istasyonunda bulunan üst geçit, geçtiğimiz yıl İBB tarafından tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmıştı. O-3 Otoyolu Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinin sınırındaki bu metro istasyonunda, üst geçit köprüsündeki akan trafiğe aldırış edilmeden kaynak işlemi yapıldı. Kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, trafikte seyir halinde olan araçlara isabet etti. Çevredeki vatandaşlar hiçbir önlem alınmadan yapılan işleme tepki gösterdi. Üst geçit korkuluklarının kaynak edildiği anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL