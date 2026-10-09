Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar

Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe’de çöken binada enkaz altında kalan 6 kişilik ailenin, evleri kentsel dönüşüme girdiği için 11 ay önce bu binaya taşındığı ortaya çıktı. Cevizli Mahallesi’ndeki binanın çökmesi sonucu baba Mesut Bilece hayatını kaybetti. Bilece’nin eşi, 3 çocuğu ve İzmir’den misafir olarak gelen yeğeni ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Bilece’nin cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi.
Maltepe’de dün çöken binaya ilişkin acı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan aile, kiracı olarak yaşadığı binada enkaz altında kaldı. Ailesine daha güvenli bir yuva sağlama hayaliyle geçici olarak bu binada oturan baba enkaz altınca can verdi.
EVLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRİNCE TAŞINDILAR
Edinilen bilgilere göre, Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesi’nde yaşayan Mesut Bilece’nin evi, 11 ay önce kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunun üzerine Bilece, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte aynı ilçedeki Cevizli Mahallesi’nde bulunan binaya kiracı olarak taşındı.
MİSAFİR YEĞENLE BİRLİKTE ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Olay günü evde, İzmir’den misafir olarak gelen yeğenleri de bulunuyordu. Binanın aniden çökmesiyle 6 kişi enkaz altında kaldı.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda anne, 3 çocuk ve yeğen enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
BABA KURTARILAMADI
Enkazda süren çalışmalar sırasında Mesut Bilece’nin cansız bedenine ulaşıldı. Bilece’nin yakınlarının, enkaz altında kaldığı sırada kendisine ulaşmaya çalıştığı ancak başaramadığı öğrenildi.
CENAZESİ DİYARBAKIR’A GÖNDERİLDİ
Bilece’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi.
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