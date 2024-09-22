Manavgat Gençlik Merkezi\'nde Yangın Paniği

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Manavgat Gençlik Merkezi'nde meydana gelen yangın, bir güç kaynağının alev alması sonucu paniğe yol açtı. Yangının çıkmasıyla birlikte binayı saran yoğun duman, çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Gençlik Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Merkezi'nde bulunan güç kaynağının alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanların etrafı sarmasıyla birlikte panik olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangın nedeniyle içeriye giremeyen ekipler, maskelerini takarak binanın içine girdi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangından sonra tüm kapı ve camlar açılarak dumanın tahliyesi sağlandı. Yanan güç kaynağı, itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden sökülerek dışarı çıkarıldı. - ANTALYA