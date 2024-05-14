Manavgat'ta trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı

Manavgat\'ta trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı. Gencin ayağının daha önce de aynı yerden 2 kez daha kırıldığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı haber alan anne ve baba kaza yerine geldi.

14.05.2024 10:20
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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı. Gencin ayağının daha önce de aynı yerden 2 kez daha kırıldığı öğrenildi. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat'ın Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Antalya istikametine seyir halinde olan Ferdi Koray yönetimindeki 07 ASV 938 plakalı hafif ticari araç, 4501 Sokak kesişiminde caddeye çıkmakta olan Semih Koç'un kullandığı bisiklete çarptı. Acı içerisinde yerde kıvranan Koç için olay yerine 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ayağının kırıldığı tespit edilen Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haberi alan anne ve baba kaza yerine geldi

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Semih Koç'un anne ve babası büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının ayağının kırıldığını öğrenen anne ve baba kaza yerindeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Oğlunun voleybol oynadığını belirten Koç'un babası, daha önce de ayağının aynı yerden 2 kez kırıldığını belirtti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesi olmadığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 12 bin 978'er TL olmak üzere toplam 25 bin 956 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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