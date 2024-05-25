Manavgat'ta çıkan yangında apartman sakinleri büyük panik yaşadı - Son Dakika
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Manavgat'ta çıkan yangında apartman sakinleri büyük panik yaşadı

Manavgat\'ta çıkan yangında apartman sakinleri büyük panik yaşadı

Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Ev sahipleri olayın sabotaj olduğunu iddia etti. Yapılan incelemede yüzü maskeli bir kişinin apartmana girdiği ve çıkmasının hemen ardından yangının başladığı belirlendi.

25.05.2024 10:31  Güncelleme: 10:36
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Manavgat'ta çıkan yangında apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Evlerinin yandığını öğrenen ev sahipleri ise olayın sabotaj olduğunu iddia etti. Yapılan incelemede yüzü maskeli bir kişinin apartmana girdiği ve çıkmasının hemen ardından yangının başladığı belirlendi.

Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Kemal Güneylioğlu apartmanının birinci katında Emine Gülay'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri yangına müdahale ederek alevler diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü.

Apartman sakinleri büyük panik yaşadı

Bu sırada yanan dairenin üst katında yaşlı ve yatalak bir kadının olduğu, kendisine ulaşılamadığının belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri bahsedilen daireye yöneldi. Yaşlı kadının mahsur kaldığı ifade edilen dairenin kapısı kırılarak açılırken, ikamette kimsenin olmadığı belirlendi. Bu sırada yoğun duman nedeniyle bina içerisinden çıkamayan apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Apartman sakini bir genç, mahsur kalan köpeği kucağından bir an bile bırakmazken, olay yerine gelen ve torununun evde olduğunu belirten yaşlı kadın polislerin uyarısına rağmen evine girip, uyuyan torununu sağ salim bulunca uzun süre torununa sarıldı.

Maskeli şahıs sabotaj iddiasını kuvvetlendirdi

Öte yandan, yangın haberini alıp gelen ev sahiplerinin yangının sabotaj olduğunu iddia etmelerinin ardından apartmanın güvenlik kameraları incelemeye alındı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede yangından kısa süre önce yüzü maskeli bir kişinin apartmana girdiği ve şahsın apartmandan çıkmasının hemen ardından yangının başladığını belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta çıkan yangında apartman sakinleri büyük panik yaşadı - Son Dakika

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